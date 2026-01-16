غارات إسرائيلية تستهدف مبانٍ في قريتي سحمر ومشغرة شرقي لبنان

- الغارات سبقتها إنذارات بالإخلاء في المنطقة بدعوى استخدامها من جانب "حزب الله"



شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الخميس، غارات جوية استهدفت عدة مبانٍ في بلدتي سحمر ومشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان؛ وذلك عقب إنذارات إسرائيلية سابقة للسكان بإخلائها.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن "طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات عدة على مبنيين سكنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي جنوب شرقي لبنان، كانت وُجهت لهما إنذارات".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تهديداته واستهدف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي.

ولم يتضح على الفور نتائج تلك الغارات.

وفي وقت سابق اليوم، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان القريتين بإخلاء عدد من المباني، قال إنه سيستهدفها، بدعوى استخدامها من جانب "حزب الله"، بحسب تدوينة لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.