فيدرر يأمل أن تثير منافسة سينر وألكاراز حماس الجمهور في بطولة أستراليا

قال روجر فيدرر الذي حقق 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى اليوم الخميس إن المنافسة التي تشكل هذه الحقبة بين كارلوس ألكاراز ويانيك سينر ضخت طاقة جديدة في منافسات تنس الرجال، وذلك خلال حديثه عن تطلعه إلى مواجهة مرتقبة بين اللاعبين في أستراليا المفتوحة.

وغير الثنائي الذي يطلق عليه لقب "سينكاراز" مشهد منافسات الرجال من خلال دفعها لتجاوز حقبة "الثلاثة الكبار" الذين هيمنوا لفترة طويلة، وهم فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، ليثيرا حماس الجماهير ويحققا فيما بينهما تسعة من آخر 10 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وتواجها في ست مباريات نهائية العام الماضي، من بينها نهائي فرنسا المفتوحة حيث أنقذ ألكاراز ثلاث نقاط لخسارة المباراة، وأكمل عودة عظيمة في أطول نهائي بتاريخ رولان جاروس بعد خمس ساعات و29 دقيقة.

وقال فيدرر عن التنافس الذي يتوقعه المشجعون والنقاد في نهائي أستراليا المفتوحة، بعد المواجهات على اللقب في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى "لهذا السبب نحن هنا".

وأضاف "إنها منافسة رائعة، إنهما يلعبان التنس بطريقة مذهلة، ونهائي فرنسا المفتوحة كان خياليا".

وتابع "سكن عالم الرياضة للحظات وشاهد ما كان يحدث في باريس في تلك المجموعة الخامسة الملحمية. كان من الممكن أن ينتهي الأمر مبكرا لصالح يانيك لكنه فجأة انتهى بتلك الطريقة المجنونة. ربما كانت واحدة من أعظم المباريات".

وأردف "من الجيد أننا ما زلنا نعيش على ذلك الزخم الذي دعماه بمواجهة بعضهما في كل تلك النهائيات الأخرى. حاول الجميع مجاراتهما، بينما كانا يحاولان الابتعاد أكثر".

يطارد ألكاراز (22 عاما) لقبه الأول في أستراليا المفتوحة ليصبح أصغر رجل يحقق كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى. بينما يستهدف سينر (24 عاما) تتويجه الثالث على التوالي في ملبورن بارك، لتأكيد هيمنته التي تذكرنا بعصر ديوكوفيتش.

وقال فيدرر الذي فاز بآخر ألقابه الستة في أستراليا المفتوحة في عام 2018 "إن تقدمهما في السنوات القليلة الماضية أمر مذهل".

وأضاف "تدربت مع كليهما قليلا، وهما يضربان الكرة بشكل مذهل. سيحققان المزيد وآمل ألا يتعرضا لإصابات".

وأعرب فيدرر عن أمله في أن يكمل ألكاراز، الذي سيواجه الأسترالي آدم والتون المصنف 79 عالميا في الدور الأول، ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

وأكمل "إنه يعرف ذلك.. هذه الأمور صعبة، لكن زخمه سيتركز على الدور الأول، وبعد ذلك سيفكر بنقطة تلو الأخرى".

وتابع "لكن في سنه الصغير، فإن إكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى إنجاز مذهل، لذا دعونا نرى إن كان سيتمكن من تحقيق ذلك. أتمنى أن يفعل، لأن ذلك سيكون لحظة استثنائية لا تُصدق في تاريخ اللعبة".

وأردف "لكن لديه نحو 100 لاعب آخر سيقولون 'لن نسمح بهذه الخطط' وسيحاولون القيام بكل شيء لإيقافه".