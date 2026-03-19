وزيرا خارجيتي البحرين والأردن يناقشان مستجدات الأوضاع بالمنطقة وأمن الملاحة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، وما تفرضه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية الدولية.

وشدد الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض)؛ على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجموعة من الدول العربية والإسلامية - على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن التزامًا بقرار مجلس الأمن رقم 2817(2026)، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان على منصة (إكس) اليوم الخميس أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.