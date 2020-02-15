الجيش الجزائري يحبط محاولة 3 أشخاص للالتحاق بالجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت، إحباط محاولة 3 أشخاص للالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت قوات الجيش أمس محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة 3 أشخاص بولاية تلمسان (شمال غرب)".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل16 شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت (شمال غرب)، في حين تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة (شرق)، الوادي (شمال شرق)، تلمسان (شمال غرب) وبشار (غرب).