مرتضى منصور: حكم عادل وفار الزمالك ياخد كل البطولات

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه قادر على التتويج بكل البطولات التي يشارك بها في حال إدار مباريات الفريق حكم عادل وتطبيق تقنية الفيديو "فار".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة في ملعب الغرافة بقطر على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه مساء اليوم الجمعة:" هناك من يشوه اسم النادي الأهلي، لا أحد يستطيع إيقاف الزمالك في حال إدار مباريتنا حكم عادل وتم تطبيق الفار، والعكس يكون بتحكيم فاجر من لجنة فاسدة تدير اتحاد الكرة".

وأضاف:" هزمنا الترجي وتوجنا بلقب السوبر الإفريقي بسبب التحكيم العادل من الجنوب إفريقي فيتكور جوميز بالإضافة لتطبيق تقنية الفار في المباراة".