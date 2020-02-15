 تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات باليمن

نور رشوان
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 2:13 م | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 2:14 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات، في محافظة الجوف اليمنية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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