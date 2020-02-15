تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات، في محافظة الجوف اليمنية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.