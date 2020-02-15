تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات باليمن

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات، في محافظة الجوف اليمنية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.