قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الشخص المصاب بفيروس «كورونا» مواطن أجنبي؛ نافية ما تردد بشأن كونه مصري من مدينة كفر الدوار، مؤكدة عدم وجود حالات إصابة بمصر غيره.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن من ضمن الإيجابيات التي حققتها الدولة هي تقديم جميع الاستعدادات منذ ظهور الفيروس في العالم، مشيرة إلى تجهير معسكر إخلاء، يتسع لـ 800 شخص، ويشتمل على عيادات بها كل مستلزمات الأدوية وأطباء وفريق تمريض، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى أخرى للعزل؛ والتي تم فيها العزل الكامل للمريض الذي تم اكتشاف إصابته بمصر مؤخرًا.

وأوضحت أن وزارة الصحة تبادلت المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بشأن حالة المصاب، لافتة إلى أنه تم التعاون معًا في كتابة بيان مشترك ومراجعة كل الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».

وأشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن «ون ظهور أى أعراض مرضية».

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