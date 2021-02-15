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عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري الإدارات التعليمية الست، ومديري المراحل التعليمية الثلاثة (الابتدائي _ الإعدادي _ الثانوي _ ومدير إدارة الشؤون الطلبة).

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم مناقشة قرار وزير التربية والتعليم الخاصة بإلامتحانات والقرارات الخاصة برئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووجه تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بالاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات بدءً من 27 فبراير الجاري، والعودة للدراسة في 9 مارس المقبل.