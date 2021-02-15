الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجدة في السعودية بطائرتين مسيرتين

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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، استهداف مطاري أبها وجدة الدوليين في المملكة العربية السعودية بطائرتين مسيرتين.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً على مطاري جدة و أبها الدوليين".

وأشار إلى أن الطائرتين من طراز صماد 3 وقاصف تو كي "وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي في إطار "الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

وكان المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكثف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريح البالستية والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي تزامنا مع محاولة المبعوثين الخاصين، الأممي والأمريكي، إلى اليمن مارتن جريفيث، وتيموثي ليندركينج في إقناع الأطراف المتصارعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وحل الأزمة اليمنية بشكل سلمي.