 التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 2:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 2:07 ص

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

واضاف المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكداً "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن ،اعلن مساء الأحد تدمير طائرتين "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين جنوب غربي السعودية.

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