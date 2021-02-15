 قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:46 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك