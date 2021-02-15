قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.