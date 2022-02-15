 وفاة 4 أشخاص وفقدان 17 إثر غرق قارب صيد إسباني قبالة كندا - بوابة الشروق
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وفاة 4 أشخاص وفقدان 17 إثر غرق قارب صيد إسباني قبالة كندا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:38 م

انتشلت قوات الإنقاذ 4 جثث على الأقل من المياه شديدة البرودة قبالة ساحل كندا على المحيط الأطلسي إثر غرق قارب صيد إسباني، حسبما أكد مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الليفتنانت كوماندر برايان أوينز الذي يعمل بمركز تنسيق الإنقاذ المشترك في هاليفاكس إن هناك 17 شخصا آخر مفقودون.

وأشار أوينز إلى إنقاذ ثلاثة أفراد من الطاقم، معربا عن أمله في العثور على المزيد من الأشخاص أحياء، لكنه وصف الطقس قبالة ساحل مقاطعة نيوفندلاند بأنه سيئ، حيث انخفضت الرؤية وبلغ ارتفاع الأمواج أربعة أمتار.

ووفقا للسلطات الكندية كان 24 شخصا على متن قارب "بيا دي بيتانكسو" الذي أبحر من إقليم جاليثيا شمال غربي إسبانيا، وقت الحادث.


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