درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستقبال 50 ألف مشجع في مباراة مصر والسنغال

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أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي جاهزيته لاستضافة مباراة مصر والسنغال المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغال، أحد أيام 23 أو 24 من شهر مارس المقبل، في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "جاهزون لاستضافة مباراة السنغال على أكمل وجه، ولن يدخل الملعب غير المنتخب الوطني حتى موعد المباراة، وخلال أسبوعين ستنتهي الاستعدادات الخاصة باستقبال المباراة".

وأكمل: "سأقوم بنفسي بالمرور على كل تفصيلة تخص جاهزية الاستاد من الآن وخلال أسبوعين".

واختتم: "جاهزون لاستقبال أكثر من 50 ألف مشجع، وكافة الأمور جاهزة".