المعارض الروسي نافالني يواجه قضاء المزيد من الأعوام داخل السجن مع بدء محاكمة جديدة له اليوم

يواجه زعيم المعارضة الروسية المسجون حاليا، أليكسي نافالني، قضاء المزيد من الاعوام داخل السجن، مع بدء أولى جلسات محاكمة جديدة له بتهمة الاحتيال اليوم الثلاثاء.

ويقول أنصاره والمدافعون عن حقوق الإنسان، إن المحاكمة الجديدة تهدف إلى إبقاء نافالني (45 عاما)، وهو كبير منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صامتا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم.

ويشار إلى أن نافالني محتجز منذ يناير من العام الماضي، عندما عاد إلى روسيا بعد تعافيه في الخارج من هجوم عليه كاد أن يودي بحياته بغاز الأعصاب، في واقعة حمل مسؤوليتها - هو وحكومات غربية - لأجهزة الاستخبارات التابعة لبوتين.

ومن جانبه، ينفي الكرملين أي تورط له في محاولة الاغتيال التي وقعت في سيبيريا.

ويُحتجز المعارض الشرس للرئيس الروسي حاليا في معسكر اعتقال في بوكروف، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق موسكو.