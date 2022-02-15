بوتين: روسيا ستواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، مؤتمرا صحفيا مشتركا مساء الثلاثاء، عقب محادثاتهما في موسكو، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وقال بوتين، في كلمه ألقاها خلال المؤتمر: «لا يمكن لروسيا أن تغض الطرف عن تفسير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة»، معتبرًا أن ردع روسيا بالقوة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي للبلاد.

وأشار بوتين إلى أن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مشروع تجاري، متابعًا: «مستعدون لمواصلة توريد الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024 إذا كان هناك طلب وربحية».