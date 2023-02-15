تظل مسألة إمداد أوكرانيا بمقاتلات مفتوحة أمام كافة الاحتمالات عقب الاجتماع الأخير اليوم الثلاثاء الذي ضم حوالي 50 دولة لتنسيق إرسال الأسلحة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي ترأس الاجتماع،الذي عقد بمقر حلف شمال الأطلسي"ناتو" في بروكسل: "ليس لدي أي إعلانات لأقدمها بشأن المقاتلات اليوم".

وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لن تمنع بولندا أو الدول الأخرى من القيام بمثل عمليات التسليم تلك لأن هذه القرارات يجب أن تتخذها السلطات الوطنية.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين إن بلادها تتعامل مع طلب أوكرانيا بالحصول على طائرات من طراز إف- 16 "بجدية شديدة".

وأضافت أن "أوكرانيا تعي جيدا أن هذا أمر يستغرق وقتا"، وأشارت إلى أنه لا يمكن مقارنة الطائرات المقاتلة بالدبابات القتالية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأعلنت سلوفاكيا الأسبوع الماضي أنها ستنظر في إرسال طائرات ميج-29 السوفيتية إلى أوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أهمية تقديم التدريب والذخيرة. وأعلن عن طلب ألمانيا شراء ذخيرة جديدة للدبابات المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" من أجل أوكرانيا.

وأعلن بيستوريوس اليوم الثلاثاء في بروكسل أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة، وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات جيبارد، والذي سيبدأ على الفور"، موضحا أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا، وكان سيستغرق طلب برلين بنفسها وقتا طويلا للغاية، ومشاركة البرلمان الألماني.

وذكر الوزير أن العقود تضمن الاستقلالية وإمداد أسرع لأوكرانيا، وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاعات المضادة للطائرات عبر دبابات جيبارد في أوكرانيا"، موضحا أن تلك الدبابات - على الرغم من تقادمها - تقدم "خدمة متميزة، خاصة في الدفاع ضد الطائرات المسيرة"، موضحا أنها تحظى بتقدير كبير من قبل الجنود الأوكرانيين، وقال: "لذلك فإن هذه الأخبار جيدة لجميع المعنيين".

وأضاف بيستوريوس: "حتى الآن قدمت ألمانيا وحدها بالفعل تدريبا متخصصا في أنظمة الأسلحة لـ 1200 جندي أوكراني"، مؤكدا تزايد أهمية تزويد أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ الكافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وأعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزود أوكرانيا بثماني دبابات قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2". ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى 14 دبابة من هذا النوع وعدت بها ألمانيا وثلاث دبابات من البرتغال. ووافقت دول أخرى، مثل إسبانيا، من حيث المبدأ على إرسال دبابات ليوبارد لكنها تركت العدد مفتوحا.

ووفقا لأوستن فقد أعلنت إيطاليا وفرنسا بشكل مشترك أنهما ستزودان أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي سامب/تي .

وشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف في الاجتماع ببروكسل .

ومن جانبه ، دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عند وصوله للإجتماع أنصار أوكرانيا إلى إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة التي تم التعهد بها على وجه السرعة .

وقال ستولتنبرج في بروكسل، من مقر الناتو: "لا نرى أي إشارات على استعداد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين للسلام".

وأضاف : "ما نراه هو العكس ... إنه يستعد لمزيد من الحرب، ولاعتداءات جديدة، وهجمات جديدة".

ووصف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي الوضع الحالي في محيط بلدة باخموت بشرقي أوكرانيا بأنها "معركة استنزاف كبيرة للغاية وبها عدد كبير من الضحايا، خاصة من الجانب الروسي".

وأضاف أن "الجبهة مستقرة تماما بالرغم من العنف الشديد والمعارك الكثيرة".

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الناتو لاحقا كيفية زيادة إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات أوكرانيا، وتجديد المخزونات المحلية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الناتو أيضا الجهود المبذولة لتحسين حماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء في أعقاب أعمال التخريب المزعومة في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم.

ومن المتوقع أن ينصب التركيز يوم غد الأربعاء على تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية، فيما يسمى بالجناح الشرقى .