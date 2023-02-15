طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بعد تقرير بتورط واشنطن.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تلجرام"، اليوم الأربعاء: "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم"، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الساعة 1500 بنيويورك (2300 بتوقيت موسكو) في 22 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ويعتزم مجلس الدوما الروسي (النواب)، يوم غد الخميس، النظر في اقتراح إجراء تحقيق دولي عاجل في الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم".

وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "نورد ستريم".

ونشر هيرش في 8 فبراير، مقالا حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بزرع متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

وقال هيرش، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "نورد ستريم" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. ووفقا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز نورد ستريم، هو هجوم إرهابي واضح.