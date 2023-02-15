مخاوف صحية في ولاية أمريكية بعد خروج قطار محمل بمواد كيميائية عن مساره

تزايدت المخاوف الصحية في مدينة "شرق فلسطين" بولاية أوهايو الأمريكية بعد خروج حوالي 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي عن مسارها، ما تسبب في حريق استمر أياما في المنطقة.

وكانت 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها في ولاية أوهايو، بينما كانت 10 عربات من الـ50 عربة على مواد كيميائية خطرة بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، والتي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، والتي تخشى السلطات من أن تؤدي إلى انفجار كبير.

وطلبت السلطات من السكان في "شرق فلسطين" مغادرة منازلهم يوم الاثنين 6 فبراير، فيما أجرى أطلقت بعض الأطقم من المتخصصين ما أسموه "الإطلاق المنظم" للمواد الكيميائية الخطرة، وهو ما تسبب في تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود.

وتم رفع أمر الإجلاء يوم الأربعاء، ومنذ ذلك الحين، كان هناك عدد متزايد من التقارير عن أشخاص يعانون من حرقان في أعينهم، وإصابة حيوانات بالمرض، ورائحة نفاذة باقية في المدينة.

وقد رفع عدد من أصحاب الأعمال وسكان شرق فلسطين دعاوى قضائية ضد شركة نورفولك الجنوبية، بدعوى إهمال الشركة، وطالبوا الشركة بتمويل الفحوصات الطبية التي تشرف عليها المحكمة للأمراض الخطيرة التي يمكن أن تكون ناجمة عن التعرض لتلك المواد الكيميائية، وتستمر مراقبة جودة الهواء داخل وخارج المنشآت.

وأصر المسؤولون المحليون على أن الهواء آمن للتنفس وأن المياه صالحة للشرب في "شرق فلسطين".

وقالت وكالة حماية البيئة، التي تراقب جودة الهواء، إنها لم ترصد "أي مستويات مثيرة للقلق" حتى يوم الأحد الماضي، وأضافت أنه لم يتم اكتشاف كلوريد الفينيل وكلوريد الهيدروجين في 291 منزلا من التي تم فحصها حتى يوم الاثنين، وبقي 181 منزلا ليتم تقييمها في برنامج فحص الهواء الداخلي الطوعي.