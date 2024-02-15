حققت الدول الإفريقية والآسيوية، تقدمات كبيرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر اليوم، الخميس، بعد بطولتي أمم آسيا وإفريقيا، كما تقدمت المنتخبات العربية الآسيوية بشكل ملحوظ على عكس نظيرتها الإفريقية التي تراجعت.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصنيفه الأول من العام الجديد «2024» صباح اليوم الخميس، ولم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى، حيث حافظت الأرجنتين على الصدارة، تليها فرنسا، بلجيكا وإنجلترا على الترتيب، ثم البرازيل خامسًا، هولندا سادسًا والبرتغال سابعًا، وجاءت إسبانيا في المركز الثامن تليها إيطاليا وكرواتيا.

وعلى الرغم من غياب التغييرات على الفرق العشرة التي تتصدر الترتيب، إلا أن هناك الكثير من التحرك في أسفل الترتيب بعد المباريات التي أقيمت في كأس أمم إفريقيا، وكأس أمم آسيا.

وشهدت قارتي آسيا وإفريقيا تقدم ما لا يقل عن ستة فرق نحو عشرة مراكز أو أكثر، في التصنيف العالمي نتيجة النتائج غير المفاجأة في البطولة.

فعلى الصعيد الإفريقي تقدمت كوت ديفوار 10 مراكز مستفيدة من فوزها باللقب القاري لتصعد للمركز الـ39، وقطعت نيجيريا نقلة كبيرة حيث تقدمت 14 مركزًا لتصبح في المركز الـ28.

وعلى الرغم من التقدم الكبير لمنتخبي نيجيريا وكوت ديفوار إلا أن منتخب أنجولا حقق أكبر قفزة في هذا الترتيب بالتقدم 24 مركزًا، ليصبح في المركز 93 عالميًا، متفوقًا على قطر صاحب ثاني أكبر معدل تقدم في الترتيب بواقع 21 مركزًا، لتصعد للمركز 37 عالميًا والثالث عربيًا.

وتواصلت تفوقات عرب آسيا، حيث تقدم الأردن 17 مركزًا، ليصبح في المركز 70 عالمًا، وتقدم العراق 4 مراكز (59 عالميًا)، السعودية 3 مراكز (53 عالميًا)، وتقدم البحرين 4 مراكز (82 عالميًا)، فيما تقدم منتخبي سوريا وفلسطين مركزين (89 و97 عالميًا على الترتيب).

وعلى العكس من تفوق منتخبات عرب آسيا، عانت منتخبات عرب إفريقيا من تراجع الترتيب، بعد الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا،حيث تراجعت الجزائر وتونس 13 مركزًا (43 و41 عالميًا)، وتراجع المنتخب الوطني المصري 3 مراكز (36 عالميًا.)

وتقدم منتخب طاجيكستان 7 مراكز (99 عالميًا) بعد أول ظهور لها في كأس آسيا، ليقتحم لأول مرة على الإطلاق قائمة أفضل 100 فريق.

ومن بين الدول التي حققت أداءً رائعاً أيضاً غينيا الاستوائية (79، +9)، وجنوب إفريقيا (58، +8)، والرأس الأخضر (65، +8)، وناميبيا (107، +8) ومالي (47، +4).