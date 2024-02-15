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اتحاد الكرة: حازم إمام مريض منذ عودته من كوت ديفوار

محمود عيسى
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:18 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:38 ص

كشف جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب غياب حازم إمام عن التواجد خلال جلسة توقيع التوأم حسام وإبراهيم حسن عقود توليهما تدريب المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يظهر حسام حسن عصر اليوم الخميس أمام وسائل الإعلام بأحد فنادق القاهرة لتقديمه مدربا للمنتخب وجهازه المعاون.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة (ETC) :" غياب حازم إمام عن جلسة توقيع عقود التوأم جاءت بسبب معاناته من دور برد شديد منذ عودته من كوت ديفوار منعه من التواجد في اتحاد الكرة".

أضاف:" تحدثت مع حازم إمام في الساعات الماضية وأخبرني عدم قدرته على التواجد في جلسة توقيع العقود مع التوأم".

أكمل:" نتمنى تعافيه سريعًا ليكون معنا في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني".

أتم:" محمد بركات سيكون متواجدا في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مدربا للمنتخب".


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