السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل زوجته بحدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن ٣ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه على المتهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة.

وأسندت النيابة للمتهم "ص.ك" أنه شرع في قتل المجني عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها على أثر خلاف بينهما وتركها مسكن الزوجية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض، وقابل زوجته لحثها على العودة الى مسكنهما، وما أن رفضت المجني عليها ذلك استل سلاحه الأبيض وكال لها به عدد ضربات استقرت في عنقها ومناطق متفرقة من جسدها، فأحدث به إصابات عديدة، قاصداً من ذلك إزهاق روحها، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليها بالعلاج.