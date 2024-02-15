 مدرب بلدية المحلة بعد الفوز على فيوتشر: اللاعبين سبب الانتصار - بوابة الشروق
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مدرب بلدية المحلة بعد الفوز على فيوتشر: اللاعبين سبب الانتصار

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:08 م

أشاد أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة، بفوز فريقه على مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالرؤوف أن الفوز كان مهمًا للغاية، خاصةً أنه جاء بعد توقف الدوري مباشرة وعلى حساب فريق قوي مثل فيوتشر.

وأشاد عبدالرؤوف بأداء لاعبيه، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة ونجحوا في تنفيذ كل التعليمات التي وضعها الجهاز الفني، مضيفًا أن الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية شكلت إضافة قوية للفريق .

وتابع، أن مساندة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مصطفى الشامي رئيس النادي كانت عامل كبير خلال الفترة الماضية وتلبية كل متطلبات الفريق حتى نواصل تقديم النتائج الإيجابية .


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