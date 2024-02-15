 صحة غزة: الاحتلال يحوّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: الاحتلال يحوّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

وكالات
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:20 م

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع ناصر الطبي وحوّله إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه.

وأضافت وزارة الصحة أن الاحتلال استهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين وجرّف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي، وفقاً لوكالة "معا" الإخبارية.

وأكدت الوزارة في قطاع غزة أن الاحتلال أجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم، تحت القصف والتهديد.

وطلب الاحتلال الإسرائيلي من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.

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