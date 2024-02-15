أمين عام الناتو يشير إلى تداعيات تأخر أمريكا في الموافقة على المساعدات لأوكرانيا

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج في بروكسل، اليوم الخميس، إن تأخر واشنطن في الموافقة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا له "بالفعل تداعيات" مرئية.



وفي ظل إعلان أوكرانيا عن نقص في الذخيرة، حث ستولتنبرج الكونجرس الأمريكي على تمرير حزمة مساعدات بعدة مليارات من الدولارات، وقال "دعم أوكرانيا هو استثمار في أمننا".



ومن المقرر أن يلتقي في بروكسل اليوم وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة الدعم طويل الأجل لأوكرانيا والمضي قدما في محادثات إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على شؤون الدفاع.



وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن الحلف قلق "باستمرار" أن الذخيرة قد تنفد من أوكرانيا، ولكن شدد على أنه يتم فعل كل شيء لمساعدتهم على صد الغزو الروسي.



وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين إن الدعم لأوكرانيا يجب أن يستمر "ما دامت هناك حاجة له"، مشيرا إلى قرار بلاده لمضاعفة انتاج الذخيرة لتعزيز عمليات التسليم.



وتخيم على المناقشات في مقر الناتو، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي قال فيها يوم السبت الماضي خلال حشد انتخابي لأنصاره إنه "سيشجع" روسيا "على فعل ما تريد" مع دول الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.



وأشاد ستولتنبرج بالجهود المبذولة للوفاء بالتزام 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقبل الاجتماع، تحدث عن "ارتفاع غير مسبوق بنسبة 11% عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا" في الإنفاق الدفاعي.



ووافق أعضاء الناتو منذ عام 2006 على إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع ، لكن القليل منهم فقط حققوا هذا الهدف، مما أثار إحباط الولايات المتحدة.