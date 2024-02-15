القوات الإسرائيلية تقتحم مجمع ناصر جنوبي قطاع غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيل دانيال هاجاري، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، فيما وصفه بأنه "عملية دقيقة ومحدودة".

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حدوث عملية الاقتحام، وقال إن القوات الإسرائيلية هدمت جدارا خلال اقتحام المجمع، مضيفا أن عددا من الأشخاص فروا من المستشفى قبل العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، استشهاد مصاب، وإصابة العديد من المرضى جراء استهداف إسرائيلي لقسم العظام بمجمع ناصر الطبي.

وقال هاجاري لقناة "124 نيوز" الإسرائيلية: "نظرا لأن إرهابيي حماس مختبؤون، على الأرجح، خلف المدنيين المصابين داخل مجمع ناصر، ويبدو أنهم استخدموا المجمع لإخفاء رهائننا أيضا، يقوم جيش الدفاع بعملية دقيقة ومحدودة داخل مجمع ناصر".

وأضاف أنه وفقا لتقديرات الجيش الاستخباراتية "جرى استخدام أكثر من 85% من المنشآت الطبية الرئيسية في غزة من جانب حماس من أجل العمليات الإرهابية".