صحة غزة: المستشفيات استقبلت 25 شهيدا و12 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيدًا انتشلت جثامينهم، و12 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و264 شهيدًا، و111 ألفًا و688 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.