الرئيس الأوكراني: لن نقبل بأية اتفاقيات سلام تتم دون مشاركتنا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تقبل مطلقا أي اتفاقيات سلام تتم دون مشاركتها.



وقال زيلينسكي، خلال كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بألمانيا اليوم السبت - "إذا لم يتم اشاركنا في المفاوضات بشأن مستقبلنا، فسنخسر جميعا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن كييف ترغب في "سلام حقيقي".

وحث الرئيس الأوكراني أوروبا على انتهاج سياسة خارجية موحدة وأن تتصرف بشكل موحد وليس كدول منفردة، داعيا إلى إنشاء جيش أوروبي، وزيادة الوحدة الأوروبية لمواجهة روسيا في ظل احتمال أن تسحب الولايات المتحدة دعمها لكييف، وفقا لما أوردته شبكة "دويتش فيله" الإخبارية.

وأشار زيلينسكي إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا ترسل قوات إلى بيلاروس مما يزيد احتمالية شن هجوم على دول أوروبية أخرى إلى جانب أوكرانيا.

وأعرب عن رفضه استبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تشمل إما حصول أوكرانيا على عضوية (الناتو) أو "الشروط التي تسمح لنا ببناء حلف ناتو آخر في أوكرانيا.