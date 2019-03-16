مبعوث الرئيس الروسي يصل إلى الخرطوم لمقابلة الرئيس السوداني

وصل مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لينقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين، لنظيره السوداني عمر البشير.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف وصل الخرطوم مساء اليوم الجمعة، وكان في استقباله وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل.

وكانت وزارة خارجية السودان أعلنت في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن المبعوث ينقل رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لنظيره البشير تتعلق بتعزيز العلاقات والتشاور في كافة القضايا.

وشهدت العلاقات الروسية السودانية ازدهارا في الفترة الأخيرة بالعديد من المجالات، حيث كُلف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.