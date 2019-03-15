الكاردينال الفرنسي المدان يلتقي البابا فرنسيس الاثنين المقبل

يلتقي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم الاثنين المقبل، بمقر إقامته في الفاتيكان، الكاردينال الفرنسي المدان فيليب باربارين، وذلك حسبما ذكرت أبرشيته الخميس.

وصدر ضد باربارين، وهو واحد من أكثر الأساقفة الكاثوليك شأنا في فرنسا الأسبوع الماضي، حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لإدانته بعدم الإبلاغ عن اعتداءات جنسية قام بها أحد القساوسة بحق أطفال.

وأعلن باربارين في اليوم ذاته أنه سيتقدم باستقالته من منصبه.

ولكن أعضاء هيئة الدفاع عن كاردينال مدينة ليون، 68 عامًا، قالوا أيضًا إنه يخطط لاستئناف الحكم بإدانته.