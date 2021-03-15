 البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة خميس مشيط جنوب السعودية بطائرة مفخخة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة خميس مشيط جنوب السعودية بطائرة مفخخة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:57 ص

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط في السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- وقوف المملكة وتضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة.


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