 التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها مع السعودية ضد جرائم الحوثيين - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها مع السعودية ضد جرائم الحوثيين

الرياض - د ب أ:
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 1:46 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 1:46 م
أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، وقوفها مع السعودية ضد "جرائم" الحوثيين الإرهابية.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان اليوم، بشدة، محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وجدد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تأييد المنظمة للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر اليوم، تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

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