قطع مياه الشرب عن بعض مناطق بمحافظ أسوان

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع مياه الشرب عن مناطق مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية– أجزاء من قروي الكاجوج)، ومركز نصر النوبة (مدينة كلابشة- قروي دهميت- قروي قورته- مدينة نصر النوبة- قروي المالكي- أجزاء من قروي عنيبة- قروي خريت).

يأتي ذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادي العرب، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الخميس.

وناشدت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.