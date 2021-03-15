المديرة المالية لـ«هواوي» تمثل أمام محكمة كندية في المرحلة الأخيرة من قضية تسليمها إلى واشنطن

تمثل الرئيسة المالية لشركة "هواوي"، منج وانزهو أمام محكمة كندية، اليوم الاثنين، حيث تدخل قضية تسليمها للولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من المرافعات التي تؤدي إلى جلسة استماع نهائية في مايو.



وقبض على منج - 49 عاما، في ديسمبر 2018 بمطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة أمريكية بتهمة تضليل مصرف HBSC بشأن تعاملات "هواوي" التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.



واعتبارا من اليوم، ستستمع المحكمة إلى الحجج المتعلقة بمزاعم أن السلطات الكندية والأمريكية ارتكبت أخطاء قانونية أثناء استجواب منغ واعتقالها الأولي، والذي يقول محاموها إنه ينبغي أن يبطل تسليمها إلى الولايات المتحدة.



وجادل فريق منج سابقا بأنه يجب رفض التسليم بسبب التدخل السياسي المزعوم من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في قضيتها.



وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لـ"رويترز" في ديسمبر 2018 إنه سيتدخل في القضية إذا كان ذلك يخدم مصالح الأمن القومي أو يساعد في إبرام صفقة تجارية مع الصين.



وتسببت القضية في جمود العلاقات بين أوتاوا وبكين، وبعد وقت قصير من اعتقال منج، اعتقلت الصين اثنين من الكنديين هما مايكل سبافور ومايكل كوفريج، بتهم التجسس، فيما وصفته كندا بالانتقام.



وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية يوم الخميس الماضي أن محاكمة سبافور وكوفريج ستتم قريبا.



ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع في مايو، لكن احتمالية تقديم طلبات استئناف من أي من الجانبين تعني أن القضية قد تستمر لسنوات.