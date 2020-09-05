 الإمارات: 7 وفيات و1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الإمارات: 7 وفيات و1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:48 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1402 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1898 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 428 ألفا و295 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2438 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 408 آلاف و85 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 205 آلاف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك