الإمارات: 7 وفيات و1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1402 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1898 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 428 ألفا و295 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2438 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 408 آلاف و85 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 205 آلاف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.