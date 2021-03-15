ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول الساعة السادسة و53 دقيقة من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بنسبة 1% مقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد، لتصل إجمالا إلى 29 مليونا و400 ألف حالة.



يأتي ذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، والتي كانت 0.2% .



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع62ر3 مليون حالة، وبزيادة طفيفة مقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد.



وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 16 ألف و890 حالة، كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد لوفيات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 147 وفاة.