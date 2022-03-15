العامة لتجارة الجملة: كوبونات بـ20 جنيها لشراء السلع المخفضة والكاجو بـ280 بدلا من 400 جنيه

قال عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه كان هناك تعليمات من وزير التموين للاستعداد لشهر رمضان؛ لتوفير أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل كافٍ، وكذلك السلع الحر.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مخزون السكر يكفي حتى خمسة أشهر، لافتًا إلى أن هذا هو الرصيد الفعلي الاستراتيجي؛ بخلاف ما يتم إنتاجه: «تم تخفيض الأسعار بالفعل، ولدينا 200 شادر».



وأشار إلى وجود المجمعات التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومشروع «جمعيتي» لبيع السلع بأسعار مناسبة، مضيفًا أنه تم توفير 100 سيارة متحركة تصل حمولتها حتى خمسة أطنان محملة باللحوم والدواجن والسلع؛ للوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع، بالإضافة لكوبونات شراء السلع بـ20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، وغير القادرين يمكنهم الحصول- أيضًا- على هذه الكوبونات.



وأكد أن الكوبون يسمح للمواطن الحصول على السلع التي يريدها، فتم ضخ السلع عند إقبال المواطنين على الشراء، مع وجود 105 سلع متنوعة متوفرة بمعارض أهلا رمضان، مطمئنًا المواطنين بتوافر السلع بتخفيضات من 25 حتى 30%: «الكاجو بـ280 جنيه بدلا من 400 جنيه بالسوق الحر».





