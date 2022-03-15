أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قُبيل رحلته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أنه من الأهمية بمكان التحدث إلى منتجين آخرين للنفط حول العالم لكي يكون الغرب أقل اعتمادا على الإمدادات الروسية.

وقال جونسون - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء - إن "فلاديمير بوتين على مدار السنوات الماضية كان بمثابة دافع يغذي الإدمان في الدول الغربية تجاه الهيدروكربونات الروسية، تجاه النفط والغاز الطبيعي الروسي، لذا نحتاج للتخلص من هذا الإدمان".

وأضاف أنه "يجب التأكد من إقامة (أقوى وأوسع تحالف ممكن) لضمان عدم نجاح بوتين، وإقلاع الغرب عن اعتماده على الهيدروكربونات الروسية"، مشددا على أن "ما نحتاج فعله هو بناء أمن طويل الأمد لإمدادات الطاقة في هذا البلد".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: إن "المملكة المتحدة محظوظة لأنها تحصل على 3% فقط من الغاز الذي تحتاجه من روسيا، ولكنها تحصل على الكثير من الديزل من روسيا، ويجب أن نضمن أن المنتجين الآخرين يفعلون ما بوسعهم ونساعد العالم بأسره على المضي قدما نحو حلول صديقة للبيئة والتكنولوجيا الخضراء حتى لا نكون معتمدين في نهاية المطاف على فلاديمير بوتين".