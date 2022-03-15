العاهل الأردني ورئيس ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الملك عبدالله، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأردن "بترا"، حرصه على إدامة الحوار والتنسيق مع ألمانيا حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، إذ جدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وعلى التهدئة الشاملة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، محذرا من الجمود في عملية السلام نتيجة للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة لحل الدولتين كأساس للحل الشامل والعادل الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول الأوضاع الأمنية في سوريا، أكد عاهل الأردن ضرورة إيجاد حل سياسي يساهم في التعافي وعودة اللاجئين، مشيرا إلى أن الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين أصبحت الآن هيكلية ومركبة، بعد مرور فترة زمنية طويلة على استضافتهم.

وفي معرض الحديث عن الوضع في العراق، أكد الملك عبدالله الثاني أهمية تعزيز دور العراق في حاضنته العربية لضمان الاستقرار وتعزيز فرص التعاون في المشاريع الإقليمية المشتركة.

وتناول اللقاء التطورات في أوكرانيا وآثارها على قضايا المنطقة، وانعكاساتها على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، إذ أشار عاهل الأردن إلى أن بلاده تملك حجما كافيا من احتياطيات القمح بالنسبة للمنطقة.

كما تم التطرق إلى عملية التحديث السياسي في الأردن، إذ أشاد شتاينماير بجهود الإصلاح السياسي التي يقودها الملك عبدالله لتعزيز الحياة السياسية والعمل الحزبي المنظم.

وأشار شتاينماير إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي ستكون لها آثار سلبية على جميع الدول.

وأكد الرئيس الألماني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشيدا بجهود الأردن في استضافة اللاجئين وبمساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والعمل نحو تحقيق السلام في المنطقة والعالم.