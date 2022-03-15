نائب رئيس السيادة السوداني: لا اتفاق جديد حول ميناء بورتسودان

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ما يدور حول توقيع اتفاقية بشأن ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان).

وقال دقلو، في تصريح لدى وصوله اليوم الثلاثاء، إلى ولاية البحر الأحمر: "لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين لنحل مشاكل الميناء المتراكمة خلال الأيام القادمة".

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والوفد المرافق له، إلى ولاية البحر الأحمر اليوم، حيث كان في استقباله والي الولاية علي عبدالله أدروب، وأعضاء حكومته وقادة وأعيان مدينة بورتسودان.

وأضاف دقلو، أنه بصفته ممثلا لمجلس السيادة، جاء ليقف فقط على قضايا ومشاكل الميناء، والسعي لحلها، لتنساب الصادرات والواردات بطريقة آلية وسلسلة، لافتا إلى أنه سيناقش ذلك مع الجهات ذات الاختصاص، ووزراء القطاع الاقتصادي، والمختصين من أجل بحث حلول مرضية.

وأشار إلى أن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة وأنه يمثل كل تلك القوات، مشيدا بالاستقبال الكبير من حكومة ومواطني ولاية البحر الأحمر، والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والطلاب، والفنانين، وجميع فئات المجتمع.