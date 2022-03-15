النرويج تسجل 5397 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النرويج 5397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد صفر حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و357 ألفا و280 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 1753 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و251 ألفا و214 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.