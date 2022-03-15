ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بقوة في فبراير الماضي متأثرة بأساسيات سوق الخام والطلب القوي وتبدد المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد والصراع الجيوسياسي في أوكرانيا.

وأضافت الأمانة العامة للمنظمة، في تقريرها الدوري، أن سعر سلة (أوبك) المرجعية ارتفع بمقدار 81ر8 دولارات أو 3ر10 في المئة ليستقر عند 22ر94 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع خام برنت القياسي بمقدار 53ر8 دولار أو 0ر10 في المئة إلى 10ر94 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بمقدار 65ر8 دولار أو 4ر10 في المئة ليصل إلى 63ر91 دولارًا للبرميل.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر في الأنشطة الاقتصادية في عام 2022 دون تحديد نظرًا لتعقيد الموقف وسرعة التطورات وسيولة السوق وغياب بيانات دقيقة لفهم العواقب بعيدة المدى للصراع في أوكرانيا.

وأضاف التقرير إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 لا تزال قيد التقييم عند 2ر4 في المئة، وستتم مراجعتها وتعديلها متى اتضحت الرؤية على المدى البعيد.

وتوقع التقرير أن يظل نمو الطلب العالمي على النفط عام 2022 عند 2ر4 ملايين برميل في اليوم مع إمكانية تعديلها في الأسابيع المقبلة عندما يتضح التأثير بعيد المدى للاضطرابات الجيوسياسية.

كما أشار التقرير إلى أن توقعات إمدادات النفط من خارج (أوبك) لعام 2022 لا تزال عند 0ر3 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، وهذه التوقعات قيد التقييم وستتم مراجعتها وتعديلها في الأسابيع القادمة إذا لزم الأمر.

وخلُصت منظمة (أوبك)، في تقريرها، إلى القول إن الطلب على نفطها في 2022 تم تعديله بمقدار مئة ألف برميل في اليوم مقارنة بتقييم الشهر السابق ليستقر عند 0ر29 مليون برميل في اليوم وهو أعلى بحوالي 0ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2021.