قناة الحياة تعرض للأطفال مسلسل المحمية في رمضان المقبل

تعرض قناة الحياة في رمضان المقبل، أول عمل "ثلاثى الأبعاد" وهو مسلسل "المحمية" من إنتاج "هاشتاج"، وهو أول كارتون فى مصر بـ"كواليتى" لا يقل عن ديزنى.

المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية: (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية.

وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا فى خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بأصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى فى شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

ويقول أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليا فى مرحلة المونتاج استعداد لعرضه فى موسم رمضان المقبل".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدى، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.