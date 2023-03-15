بيسكوف: سلامة أراضي سوريا وسيادتها أولوية بالنسبة لروسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا يمثلان أولوية بالنسبة لروسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية - السورية في مقدمة [مواضيع المناقشة]، والتعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وأضاف أنه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشار والأسد، بالطبع سيتم التطرق إلى موضوع العلاقات السورية التركية.

وكان الرئيس السوري، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الروسي.

ووضع الأسد، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في الساحة الحمراء.

وكانت آخر زيارة قام بها إلى روسيا في سبتمبر 2021، وقال حينها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ"سبوتنيك"، إن الاجتماع المقبل بين الرئيسين سيعُقد عند الحاجة.

واستضافت موسكو، في ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.