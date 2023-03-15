رئيس المجلس النيابي اللبناني: انتخاب رئيس للبنان مفتاح الحل لسلوك مسار الإنقاذ

قال نبيه بري رئيس المجلس النيابي في لبنان، اليوم الأربعاء، إن"انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ".

وأعرب بري عن قلقه من إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد.

جاءت تصريحات بري خلال استقباله بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفداً موسعاً من لقاء التوازن الوطني، الذي "بحث معه آخر المستجدات السياسية وبرامج عمل اللقاء في المرحلة المقبلة على المستوى الوطني العام"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وقال رئيس المجلس النيابي: "إنني لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات، سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين".

وأعرب بري عن أمله في أن "يتمكن المجلس النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريبًا"، معتبرًا أن "المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت، في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري، خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد".

يذكر أن ولاية رئيس لبنان السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.