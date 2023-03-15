غلق مخبز لمدة 3 شهور ينتج خبزا ناقص الوزن في الدلنجات بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة ثلاثة أشهر.

كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر.

وكانت الحملة برئاسة سميرالبلكيمى وبرفقه علي أبوزيد وحسن طاحونية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.