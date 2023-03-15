 غلق مخبز لمدة 3 شهور ينتج خبزا ناقص الوزن في الدلنجات بالبحيرة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مارس 2023 1:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

غلق مخبز لمدة 3 شهور ينتج خبزا ناقص الوزن في الدلنجات بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 12:22 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة ثلاثة أشهر.

كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر.

وكانت الحملة برئاسة سميرالبلكيمى وبرفقه علي أبوزيد وحسن طاحونية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك