جامعتا قناة السويس والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تبحثان التعاون المشترك

بحث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مع الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم /الثلاثاء/ بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور ناصر مندور في - بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن التعلم الإلكتروني أصبح الاتجاه العام المستخدم في التعليم بالعالم، مضيفا إن الجامعة لديها 180 طالبا وطالبة بشعبة الحاسبات و47 بشعبة إدارة أعمال بثلاث فرق دراسية.

من جانبه، أشار الدكتور هشام عبدالسلام إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية توفر خدمات التعليم والتدريب عالية الجودة لتزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة، بجانب إتاحة وتحسين بيئة التدريس والتعلم باستمرار كما تستهدف جميع الراغبين في الحصول على تعليم عالي الجودة وحديث قائم على التكنولوجيا.

بدوره، أوضح الدكتور باسم الهادي منسق الجامعة الإلكترونية الأهلية بالجامعة أن الزيارة تأتي بهدف متابعة سير العمل بمقر الجامعة الإلكترونية فرع جامعة قناة السويس والذي تم تأسيسه وفقًا لاتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي بين الطرفين بهدف تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج مع مناقشة سبل زيادة أعداد الطلاب وتحفيزهم للالتحاق بالجامعة الإلكترونية.

واستعرض الجانبين الأفكار الممكنة للوصول إلى أكبر عدد ممكن والدعاية اللازمة لتعريف المجتمع بمميزات التعلم الإلكتروني والإسهام في نشر وترسيخ مهارات التعلم الذاتي بين الطلاب، كما تمت مناقشة سبل زيادة التعاون بين الجامعتين لخدمة الطلاب.