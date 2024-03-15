عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: نجحنا في ترويض التضخم دون التسبب في انكماش

صرح يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك تجح في ترويض التضخم دون التسبب في انكماش اقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستورناراس قوله خلال فعالية أقيمت في العاصمة البريطانية لندن إن "السياسة النقدية كللت بالنجاح رغم جميع الانتقادات"، مضيفا "لقد نجحنا في تحقيق هبوط سلس".

وذكر ستورناراس، وهو محافظ البنك المركزي في اليونان، أنه رغم التشاؤم البالغ الذي ساد منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، فإن التضخم في تراجع"، مضيفا: "نعم لا يوجد لدينا في أوروبا نمو ملموس، ولكن لا يوجد لدينا ركود".

وكان ستورناراس صرح أمس في مقابلة صحفية أوردتها بلومبرج أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض مرتين قبل عطلته المقررة في أغسطس المقبل، ودون أن يتأثر بقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

وقال ستورناراس: "لابد أن نبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا حتى لا تصبح سياستنا النقدية تقييدية بشكل مفرط"، مضيفا: "من المناسب خفض الفائدة مرتين قبل العطلة الصيفية، كما أن القيام بأربعة تحركات على مدار العام يبدو معقولا، فإنني اتفق بقدر ما مع توقعات السوق".

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، والذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عند إيداع الأموال في البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة على نحو قياسي.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.