بيراميدز يستعد لعودة الدوري بثلاث وديات

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن برنامج تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لاستئناف مياريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر الحالي.

وأوضح أحمد زاهر أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني استقر على خوض ٣ مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لاستئناف المسابقات المحلية.

المدير الإداري قال إنه تم الاتفاق على أن تكون أولى المباريات الودية أمام مقاولون طنطا "عثماثون" يوم الأحد ١٧ مارس الجاري، على أن تكون ثاني المباريات أمام غزل المحلة يوم ٢٣ مارس، ويختتم الفريق مبارياته الودية يوم ٢٧ مارس بمواجهة بلدية المحلة، على أن تقام المباريات الثلاثة على استاد الدفاع الجوي في العاشرة مساء.

يذكر أن بيراميدز يستأنف مباريات الدوري يوم ٢ أبريل المقبل بمواجهة طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة الجونة يوم ٨ أبريل على استاد خالد بشارة.