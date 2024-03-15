تحدث الفنان فتحي عبد الوهاب، عن دوره في مسلسل المداح (الجزء الرابع) الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كواليس»، على إذاعة نجوم إف إم، الخميس: «سعيد جدا بانضمامي للجزء الرابع للعمل وتعرفي على كل الزملاء أمام وخلف الكاميرا».

وأضاف أن الأجواء كانت جيدة للغاية، في ظل حالة التعاون بين الجميع لا سيما بطل المسلسل الفنان حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج.

وتابع: «أشعر أنني محظوظ بعملي معهم.. هم قدموا 3 مواسم ناجحة سابقة وهذا كان عامل لي عبء لكي لا أكون أقل من مستوى النجاح الكبير الذي قدموه».

وعن دوره في العمل وتقديمه شخصية تتسم بالرعب، قال عبد الوهاب: «كل إنسان في الدنيا لديه منطقة في ذهنه فيها ما يخيفه وهي حاجات مكتسبة من الطفولة أو تجارب مرعبة، الخوف في النهاية شعور إنساني، والإنسان الذي لا يخاف يبقى فيه مشكلة في إنسانيته».

وعن كيفية تقمصه شخصية الدكتور «سميح» في «المداح»، قال: «جلست مع المخرج كثيرا قبل التصوير لأنه لديه بالطبع التصور الكامل للعمل من الأجزاء السابقة، وهذا أفادني جدا في تقديمها بالصورة التي ظهرت على الشاشة».

وتابع: «مفتاح نجاح (المداح) العنصر التشويقي أو الرعب المستمد من الثقافة الشعبية وحكاوي وأساطير الشرق، وأعتقد أن ردود الفعل إيجابية حتى الآن عن العمل».