فرقة الانفوشي للموسيقي العربية تقدم أولى ليالي رمضان الفنية في مطروح

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افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، أولى ليالي رمضان الفنية، والتى نظمها فرع ثقافة مطروح، بالمسرح المكشوف بالنادى الاجتماعى، للجمهور مجانا.

وقال محمد حمدى مدير مديرية، إن أولى فعاليات الليالى الرمضانية شهدت بالنادي الاجتماعي، ورشة فنية مع الفنانة نهلة عبدالقادر، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمسية شعرية لأعضاء نوادي الأدب.

وأوضح صالح يونس مدير النادى الاجتماعى بمطروح، أن الليلة الأولى الرمضانية لفرقة الأنفوشي، بقيادة هيثم مدحت بسيونى قدمت برنامجا فنيا شمل باقة من الأغاني المتنوعة.